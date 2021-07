TS – Raiola spaventa l’Inter e offre de Vrij in Premier League

Il centrale olandese sta pure trattando il rinnovo con il club nerazzurro

C'è un po' di paura in casa Inter dopo le voci circolate questa mattina in riferimento al futuro di Stefan de Vrij. Stando alle indiscrezioni diffuse da Tuttosport, infatti, il centrale olandese non sarebbe così certo di rimanere a Milano per la prossima stagione, a causa della necessità ormai nota da parte del club nerazzurro di racimolare almeno 80 milioni di euro dalle cessioni di quest'estate. E secondo il quotidiano torinese il suo agente Mino Raiola si sarebbe già messo in moto per capire eventualmente quale potrebbe essere la futura destinazione del ragazzo con un occhio proiettato alla Premier League.