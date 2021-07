Pinamonti: “Inzaghi ci sta esprimendo i suoi concetti. Questi ritiri servono perché…”

Il giovane centravanti è stato intervistato ai microfoni di Inter TV

Tra i numerosi contenuti diffusi nell'ultima settimana da Inter TV, ecco che ieri è stata realizzata un'intervista al giovane Andrea Pinamonti. Come sappiamo l'attaccante classe 1999 è in procinto di andar via a fronte di parecchi richieste arrivate dalla Serie A, ma in assenza dei big ha comunque iniziato la stagione al servizio di Simone Inzaghi mettendosi particolarmente in luce nell'amichevole di ieri pomeriggio con una bella doppietta contro la Pergolettese. Proprio di queste prime due settimane di ritiro ha parlato l'attaccante dell'Inter sui canali ufficiali del club: