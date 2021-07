Mercato – L’Inter fa sul serio per Scamacca: le condizioni con il Sassuolo

Il giovane attaccante è un classe 1999 ed ha ben impressionato nella passata stagione

Si fa sempre più intrigante la ricerca del quarto attaccante sul mercato da parte dell' Inter . In attesa di scoprire cosa farà il club nerazzurro con i due giovani Eddie Salcedo e Martin Satriano, Simone Inzaghi continua a coltivare insieme alla società l'idea di rinforzare la rosa con un vice Lukaku. E tra i tanti nomi che sono circolati nelle ultime settimane - da Keita a Luka Jovic passando per Petagna - chi potrebbe superare tutti nelle preferenze durante le prossime ore secondo calciomercato.com è Gianluca Scamacca, rientrato quest'estate al Sassuolo dopo l'ottimo prestito della passata stagione al Genoa.

A favorire l'operazione tra i due club potrebbero innanzitutto essere gli ottimi rapporti che legano l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, da anni contraddistinti da una bella amicizia. Il club nerazzurro, prima di affondare il colpo, vorrebbe innanzitutto assicurarsi la cessione di Andrea Pinamonti, per il quale sta trattando su più fronti sia con l'Empoli che con il Cagliari. Ma non solo, perché per consentire l'arrivo di Scamacca in squadra la dirigenza neroverde dovrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto, unica formula al momento contemplata nei piani dell'Inter.