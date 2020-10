Mercato – Da Sturridge a Mandzukic e Gotze: la top 11 dei calciatori svincolati

Da poco si è conclusa la sessione estiva del calciomercato, una sessione decisamente particolare sia per le date in cui si è svolta, ma soprattutto per le difficoltà che tutti i club hanno incontrato. Quasi tutti i mercato europei sono terminati mentre resta aperta la possibilità di pescare qualche jolly dall’elenco dei calciatori svincolati. Quest’anno – a differenza degli scorsi – la lista prevede un alto tasso di giocatori di qualità rimasti senza squadra, a partire da Daniel Sturridge, campione d’Europa due anni fa con il Liverpool.

Restano ancora svincolati anche Mario Mandzukic – vice campione d’Europa – e Mario Gotze. Mentre in difesa da segnalare la presenza di Asamoah, fresco svincolato dall’Inter. Tanti profili esperti ed interessanti che possono far gola ai club che vogliono investire senza acquistare il cartellino. Così, andiamo a vedere la top 11 delle possibili occasioni di mercato su cui poter investire gratuitamente nelle prossime settimane.

TOP 11 SVINCOLATI (4-3-1-2): Anton Mitryushkin; Asamoah, Garay, Simunovic, Clyne; Ben Arfa, Aleix Garcia, Narsi; Gotze; Sturridge, Mandzukic.