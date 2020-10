SONDAGGIO – Che voto date al mercato dell’Inter?

Nessun botto finale in entrata all’ultimo giorno di mercato, chiuso con l’ufficialità di Matteo Darmian dal Parma. Nonostante un periodo molto particolare soprattutto per i club, l’Inter è riuscita a rinforzarsi ed allungare rosa, riuscendo anche a raggiungere una cessione importante come quella di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

Otto acquisti – di cui due giovani interessanti come Males e Vagiannidis – in poco più di due mesi di trattative. Hakimi e Vidal sono i due “grandi” nomi, ma anche la conferma di Sanchez e l’esperienza di Alexander Kolarov sono affari di un certo spessore.

Che voto date, dunque, al mercato dell’Inter? Vota qui:

Caricamento sondaggio...

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<