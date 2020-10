Niente Cagliari per Nainggolan, ora Conte ha un’alternativa in più

Sono stati giorni intensi per Radja Nainggolan, al centro delle voci di mercato fino ad oggi per un suo ritorno al Cagliari. Il club sardo ha provato fino all’ultimo a riportarlo in rossoblù e le parole degli ultimi giorni del presidente Giulini e del tecnico Di Francesco sono state molto chiare. L’accordo con l’Inter però per il suo acquisto non è stato trovato, con i nerazzurri che si sono opposti al prestito, puntando ad una cessione a titolo definitivo.

Le due assenze nelle ultime due giornate di campionato contro Benevento e Lazio hanno fatto pensare ad un addio imminente di Nainggolan che ora però è a tutti gli effetti – di nuovo – un calciatore dell’Inter e Conte potrà usufruire di un’alternativa in più a centrocampo. Il Ninja ammirato a Roma può fare tanto comodo alla rosa nerazzurra, soprattutto in una stagione come quella attuale ricca di impegni, ma tutto ovviamente dipenderà da lui. La concorrenza c’è ed è forte, non sarà facile ritagliarsi uno spazio ma Nainggolan ha tutte le carte in regola per farlo ed è quello che i tifosi e la società si aspettano da lui. Tutti uniti verso l’obiettivo comune.

