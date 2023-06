1 di 4

IL PUNTO SUGLI INTERISTI IN PRESTITO

Conferma in prima squadra, nuovo prestito o cessione per fare cassa e finanziare il mercato. Sono queste le tre vie possibili per i giocatori rientrati all’Inter dopo essere stati prestati nella stagione 2022/2023. Da Mulattieri e Fabbian a Esposito e Satriano: scopriamo quale sarà il futuro di questi giovani interisti.