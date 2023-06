Giovedì 29 giugno, altro giorno ricco di notizie per il mercato nerazzurro: tra arrivi, cessioni e obiettivi, il lavoro di Marotta e Ausilio continua incessante. Onana-United si va avanti ma senza l’affondo decisivo, tre nuovi nomi per sostituirlo. Su Gosens torna l’interesse del Wolfsburg. Brozovic e Lukaku dicono no all’Arabia. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: altri tre nomi nella lista per il post-Onana. Handanovic potrebbe rinnovare

Mentre si aspetta l’offerta decisiva che possa far partire Onana direzione Manchester, i nerazzurri lavorano per individuare il possibile sostituto. Oltre ai profili esperti ottenibili a basso costo (Lloris, Sommer e Navas) e all’idea Trubin emersa nella giornata di ieri, sono spuntati altri tre nomi da aggiungere alla (lunghissima) lista: Raya del Brentford, Unai Simon dell’Athletic Bilabo e Nubel del Bayern Monaco.

Poi c’è il capitolo Handanovic. Il futuro del capitano è ancora un rebus: il suo contratto scade domani, venerdì 30 giugno, ma non è escluso possa ancora rinnovare. Soprattutto in caso l’Inter decida di puntare sul giovane Trubin, a cui farebbe comodo avere a fianco l’esperienza dello sloveno.

Mercato Inter, difesa: Gosens, il Wolfsburg torna all’attacco. Zanotti rinnova e va in prestito

Resta sempre viva l’ipotesi di un ritorno in patria per Gosens. Anzi, nelle ultime ore è una voce che sta (ri)trovando ulteriori consensi. Il Wolfsburg sembrerebbe essersi fatto nuovamente sotto per l’esterno tedesco, per cui avrebbe chiesto informazioni anche il Bournemouth. Per ora nessuna offerta ufficiale, ma la richiesta nerazzurra è chiara: 15 milioni di euro.

Il giovane e promettente Mattia Zanotti, terzino classe 2003, ha appena prolungato il suo contratto con l’Inter di altri due anni, anche se è destinato ad andarsene in prestito: su di lui c’è il San Gallo, club svizzero.

Mentre sfuma la possibilità di un ritorno in nerazzurro di Bellanova: ormai è un nuovo giocatore del Torino.

Mercato Inter, centrocampo: Brozovic punta i piedi: niente Arabia, vuole il Barcellona

Fa tutto Marcelo Brozovic. Il croato è sia al centro del mercato nerazzurro, visto che dalla sua eventuale cessione passa l’operazione Frattesi, che degli infiniti siparietti social. Al momento Epic Brozo starebbe rifiutando la destinazione Al Nassr, a prescindere dall’offerta economica: la sua volontà è di andare al Barcellona, che però al momento non può procedere con degli acquisti.

Frattesi, su cui si registra anche un interessamento della Roma, resta quindi in stand-by e, nel frattempo, torna di moda un vecchio nome: Yunus Musah del Valencia.

Mercato Inter, attacco: altra offerta monstre dall’Arabia per Lukaku, che rifiuta ancora

Nemmeno 58 milioni di euro a stagione hanno convinto Romelu Lukaku ad approdare al Al Hilal, nel campionato saudita. Big Rom ha rispedito al mittente l’offerta, proprio come aveva fatto un paio di settimane fa. Il belga vuole tornare all’Inter, a tutti i costi.