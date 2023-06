Passano i giorni, aumentano i potenziali sostituti. Mentre la trattativa tra Onana e il Manchester United avanza ma senza trovare l’affondo decisivo, l’Inter si tutela ampliando sempre di più la lista di nomi per individuare l’erede dell’attuale portiere nerazzurro: le due “new entry” sono Unai Simon dell’Athletic Bilbao e Nubel del Bayern Monaco.

Secondo Marca, la dirigenza si sarebbe interessata di recente all’estremo difensore spagnolo, anche se al momento non esisterebbe alcuna trattativa. Il numero uno basco è un profilo molto apprezzato in Europa, tanto che pure il City di Guardiola avrebbe sondato il terreno alla lontana. Unai Simon, che ha appena vinto la Nations League con la Roja e attualmente si trova in vacanza, stando al quotidiano madrileno non avrebbe ancora avuto contatti con nessun club e tantomeno ricevuto informazioni dall’Athletic riguardo un’eventuale partenza.

Ancora più fresco è il nome di Alexander Nubel, accostato all’Inter da Calciomercato.it. L’estremo difensore di proprietà del Bayern Monaco è appena rientrato dal prestito biennale in Francia al Monaco, ma non rientrerebbe nei piani dei campioni di Germania: ecco perché può rappresentare un’occasione ed essere strappato a condizioni piuttosto favorevoli (magari in prestito). Il dubbio, però, in questo caso è rappresentato dalle qualità tecniche: è un portiere da Inter?

La risposta la possono conoscere solo Marotta e Ausilio, che aggiungono altri due nomi al casting per il post-Onana: ma alla fine, in caso si concretizzasse la cessione del camerunese, chi sarà il prescelto?