Ora è definitivamente finita. L’avventura di Raoul Bellanova in nerazzurro è durata solo una stagione: l’Inter da tempo ha deciso di non riscattare – per una cifra vicina ai 7 milioni di euro – il terzino, che invece si è accordato con il Torino.

Secondo quanto scrive Fantacalcio.it, il laterale dell’Under 21 azzurra svolgerà domani le visite mediche e poi diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore granata. 7 milioni più di 2 di bonus finiranno nelle casse del Cagliari.

Il club di Viale della Liberazione non ha esercitato l’opzione di riscatto in quanto non è rimasto particolarmente estasiato dal rendimento di Bellanova, anche se comunque non aveva chiuso del tutto le porte a una possibile rinegoziazione dell’accordo. La dirigenza dei sardi, i detentori del cartellino, inizialmente avevano dato un po’ di tempo a quella nerazzurra, ma non essendo arrivate ulteriori novità alla fine ha deciso di accettare la proposta del Toro.

Si conclude quindi con 22 presenze e un assist l’avventura di Bellanova all’Inter.