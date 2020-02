PUNTO PRIMAVERA – L’Inter batte il Napoli senza problemi, Mulattieri è un fattore: pronto per il grande salto?

Torna il consueto appuntamento con la rubrica di Passioneinter.com dedicata ai ragazzi dell’Inter Primavera del mister Armando Madonna.

Ormai non è neanche più una notizia: il migliore in campo per l’Inter Primavera è ancora una volta Samuele Mulattieri. L’attaccante ligure – nativo di La Spezia – classe 2000 non ha davvero intenzione di fermarsi più e contro il Napoli ha siglato una tripletta che lo porta a quota 12 reti in campionato. Di queste 12, ben 6 sono arrivate in questo primo mese di 2020 in altrettante partite: numeri da fenomeno per il numero 9 nerazzurro che sta letteralmente trascinando la sua squadra in questo momento di difficoltà.

NAPOLI STRAPAZZATO – Non è un momento facile per l’Inter di Madonna che deve dare continuità alla vittoria di Firenze dopo un inizio di anno molto negativo. I nerazzurri ospitano dunque il Napoli fanalino di coda in un match che non dovrebbe avere storia. E infatti così è: l’Inter spinge sul acceleratore ed all’8′ è già in vantaggio grazie alla rete di Mulattieri. I giovani interisti sfiorano più volte il raddoppio ma prima il fuorigioco e poi la traversa glielo impediscono. Il 2-0 arriva però al 45′ ancora con il numero 9 che di testa schiaccia in rete un bel cross di Persyn. La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione con una sola squadra in campo: l’Inter. I nerazzurri continuano a macinare occasioni e Fonseca chiude subito la gara al 53′. Nel finale però c’è spazio però anche per la tripletta di Mulattieri che potrà così portarsi il pallone a casa, e la rete di Kinkoue per il 5-0 in favore dei ragazzi di Madonna.

IL GRANDE SALTO – Antonio Conte ha più volte dimostrato di saper puntare sui giovani e il posto fisso in prima squadra di Sebastiano Esposito – insieme alla scelta di non acquistare un quarto attaccante – è una prova. L’inizio di anno di Samuele Mulattieri non starà passando sicuramente inosservato e non è detto che a breve non potrà esserci una chiamata “tra i grandi” anche per lui. Il numero 9 sta giocando in maniera incredibile ma soprattutto sta acquisendo una consapevolezza ed un cinismo sotto porta degni dei grandi attaccanti.

PROSSIMO INCONTRO – Sabato alle 13:00 ci sarà il Derby d’Italia contro la Juventus in trasferta, fondamentale per tenere saldo il 3° posto in classifica.

LA CLASSIFICA –

Atalanta 45 Cagliari 39 Inter 34 Juventus 31 Roma 30 Sampdoria 27 Genoa 25 Sassuolo 23 Lazio 23 Empoli 23 Torino 22 Bologna 22 Fiorentina 18 Pescara 15 Napoli 12 ChievoVerona 12



