SONDAGGIO – La top 11 del Derby d’Italia: scegli la formazione ideale con i giocatori di Inter e Juventus

Da Lukaku ad Cristiano Ronaldo, passando per la sfida delle fasce tra Hakimi e Federico Chiesa. Alle 20:45 andrà in scena il Derby d’Italia numero 175 e – nonostante l’assenza di pubblico sugli spalti di San Siro – in campo ci sarà sicuramente spettacolo.

Le stelle saranno tante, la posta in palio – come in tutte le sfide tra Inter e Juventus – è altissima. In vista dunque del Derby d’Italia di oggi, noi di Passioneinter.com vi chiediamo di compilare la vostra Top 11 delle due squadre che scenderanno in campo, in considerazione delle scelte di Antonio Conte e Andrea Pirlo. Scorrendo le prossime pagine infatti potrete votare i giocatori che comporranno la formazione (3-5-2) ideale non tenendo conto degli attuali indisponibili.