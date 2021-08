“Tucu, entra e spacca”, missione compiuta: l’Inter ha un nuovo eroe

Inizio da favola per Correa

Nemmeno il tempo di disfare le valige e Il Tucu si prende già le copertine. Un esordio da favola, simile per certi versi a quello di Pazzini un decennio fa. L'ex Lazio , con mezzo allenamento con i compagni nelle gambe, si fa trovare pronto ed esegue alla perfezione quello che gli chiede il suo mentore quando sta per entrare in campo: "Tucu, entra e spacca". Detto, fatto. Correa sognava questo momento, voleva far vedere a tutti cosa può realmente fare con le giuste motivazioni. E lo ha dimostrato.

Una doppietta da attaccante di razza in cui c'è tutto: fisicità, precisione, rapidità, tecnica. Il primo è un'incornata di rara bellezza, alla Crespo , a sovrastare il marcatore e battere imparabilmente alle spalle di Montipò . Una novità nel suo repertorio, nonostante il quasi metro e 90 di altezza. Il secondo invece è un mix di grazia e classe, con quella rapidissima girata per trovarsi di fronte all'area di rigore e battere di sinistro con una rasoiata imparabile all'angolino. Con lui l' Inter ha trovato un'arma in più e non solo dalla panchina: Correa può fare la differenza anche dal primo minuto, con i suoi passi di danza a ubriacare gli avversari.

Lo sapeva Il Tucu, lo sognava e se lo sentiva. Lo fa trasparire il suo sorriso sornione, il suo atteggiamento sicuro: era lì, tra le pieghe del tempo, che non aspettava altro che la sua occasione per colpire, per presentarsi al mondo. 20 minuti. Tanto gli è bastato per entrare nel cuore dei tifosi. Ora però bisognerà restarci. Ma per uno con i suoi mezzi, per uno che si è presentato così, per uno che, come dice il suo maestro Inzaghi"deve ancora far vedere al mondo di cosa sia davvero capace", la missione pare tutt'altro che complicata.