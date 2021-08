VIDEO – Gli highlights di Verona-Inter, le reti di Lautaro e Correa

Il neo acquisto fa la differenza

Un ottimo Hellas Verona tiene testa all'Inter per 80 minuti, spaventando i campioni di Italia. La maggior qualità dei nerazzurri, specie in panchina, fa però la differenza: dopo il pareggio di Lautaro Martinez infatti, ci pensa il nuovo arrivato, Joaquin Correa, a diventare mattatore della serata, siglando la meravigliosa doppietta per l'1 a 3 finale. Ecco gli highlights del match: