I Top&Flop di Verona-Inter: esordio da favola per Correa, male Handanovic

Seconda vittoria su due per l'Inter di Simone Inzaghi, che a Verona contro l'Hellas non passeggia come alla prima a San Siro contro il Genoa, ma riesce comunque a strappare i tre punti, grazie a un buon secondo tempo. I nerazzurri, sotto per più di 40 minuti a causa di un erroraccio di Handanovic, modalità che purtroppo sta diventando una consuetudine, riescono a ribaltare il risultato e a vincere 1 a 3 grazie alle reti di Lautaro Martinez, al rientro dopo l'infortunio, e del neo acquisto Joaquin Correa, che entra e spacca letteralmente la partita.