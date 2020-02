TWINTERISTI – Europa League secondaria? Tifosi divisi: “Conte ha ragione”, “l’EL ci manda in prima fascia!”

Parola ai tifosi. Nuovo appuntamento con Twinteristi, la rubrica ideata da Passioneinter.com che vuole dare sempre più voce a chi ogni giorno difende e sostiene la fede nerazzurra: i suoi tifosi, appunto. In questo spazio commenteremo in 280 caratteri, la lunghezza di un tweet (da qui il nome…), i temi caldi del mondo Inter con chi sui social discute con competenza e anche ironia della squadra nerazzurra.

“Useremo l’Europa League per dare spazio a chi ha giocato meno. Dobbiamo andare più avanti possibile ma continuando a fare rotazioni. L’Europa League può spappolarti se giocano sempre gli stessi giovedì e domenica”, così ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Ludogorets il tecnico dell’Inter Antonio Conte, alimentando discussioni tra i tifosi nerazzurri, che si sono divisi tra chi predilige il campionato e chi la coppa.

Ecco cosa ne pensano i nostri Twinteristi:

“Dovremmo onorare tutte le competizioni. L’Europa League è lunga ma non impossibile. Noto, da un po’, una flessione, quindi meglio non darsi obiettivi. Fortunatamente a breve avremo il quadro più chiaro delle nostre reali possibilità e allora decideremo se farla diventare primaria.”

@Queen_Mary_NA

“Conte tiene davvero all’Europa League e lo ha dimostrato coi cambi di ieri. Fino a un certo punto si può andare avanti anche con le seconde linee, sorteggio permettendo, credo che queste parole servano ad allontanare critiche in caso di risultati negativi”

@Formigoal

“Vincere l’EL vuol dire giocare 8 partite per ottenere 1 trofeo europeo+prima fascia nella CL 2020/21+giocare la Suoercoppa Europea+ partecipare al Mondiale per club. Rinunciarci per uno scudetto che in un modo o nell’altro non si può vincere? No, grazie”

@Milestemplaris

“Conte ha pienamente ragione, guardando le squadre che la gioca ancora di più. Un po’ di turnover è necessario per restare in tutte le competizioni, chiaro poi che se dovessimo incontrare squadre più impegnative, dando un’occhiata alle sfide di campionato prima e dopo, sarà meglio mettere in campo l’artiglieria pesante. È alla nostra portata questo trofeo, proviamoci”

@interebbasta

“La vittoria ottenuta in territorio bulgaro ha dato morale alla squadra spalancando un’ipotesi allettante ma allo stesso tempo pericolosa: che sia l’Europa League il nostro vero obiettivo stagionale ora? È giusto puntare tanto su questa competizione? Aleggia grande scetticismo.”

@Kate22_7

“Mi scoccerebbe tanto perché se vinci l’EL giochi la Supercoppa Europea e sei in prima fascia in champions.

Qualora nelle settimane che ci porteranno agli ottavi restassimo attaccati alla juve allora “accetterei” un po’ di turnover, ma se perdessimo contatto dai gobbi si deve puntare all’EL specialmente se venissimo eliminati dalla Coppa Italia”

@Mattedj23

