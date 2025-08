Due grandi club rivali hanno chiesto Frattesi all’Inter

Da inizio 2025 sono circolate molte voci sul futuro di Davide Frattesi che nel mercato di gennaio era stato offerto alla Roma dal suo procuratore che era desideroso di vederlo giocare con maggiore continuità di quanto non facesse Simone Inzaghi all’Inter. Poi ci sono state anche le voci sul Napoli visto che è un giocatore che piace a Conte.

Tuttavia, secondo quanto affermato dai colleghi di Calciomercato.it, ci sono altri due grandi club che si sono interessati al profilo di Frattesi nel recente periodo. Si tratta di Juventus e Milan – i due più grandi rivali – che hanno sondato il terreno per il centrocampista nerazzurro e soprattutto i rossoneri visto che piace molto ad Allegri.

La volontà dell’Inter però è chiara da settimane: con l’avvento di Chivu in panchina ora è destinato ad aumentare molto lo spazio in campo per Frattesi e per questo non è sul mercato. Anche il giocatore ha espresso il desiderio di restare in nerazzurro per giocarsi le sue carte, più avanti potrebbe inoltre anche intensificarsi i contatti per il rinnovo.