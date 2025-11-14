Inter: 20 milioni alla Lazio a gennaio, c’è già la risposta

Il grande obiettivo per il mercato dell’Inter nel corso del 2026 sarà quello di trovare almeno un nuovo difensore ma potrebbero anche servirne due. Tutto dipenderà da quante uscite ci saranno nel reparto arretrato visto che a fine stagione potrebbe salutare in un colpo solo Darmian, Acerbi e De Vrij: tre uomini d’esperienza ma in scadenza di contratto.

Per questo motivo l’Inter sta osservando in casa Lazio per capire se sarà possibile effettuare un nuovo innesto pescando dalla rosa biancoceleste perché l’obiettivo è Mario Gila. Il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e per questo l’anno prossimo può essere l’ultimo utile a Lotito per incassare qualcosa dalla sua partenza.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, l’Inter avrebbe pronti 20 milioni di euro da offrire subito a gennaio alla Lazio ma il club biancoceleste rifiuta e lo vuole vendere per molto di più, rischiando forse anche di perderlo a zero nei prossimi mesi. Va ricordato che il Real Madrid vanta una percentuale del 50% con la Lazio sulla futura rivendita.