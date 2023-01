Acerbi convince l’Inter: nerazzurri pronti a trattare con la Lazio

Francesco Acerbi sta offrendo prestazioni eccellenti da quando è all' Inter e il gol qualificazione di ieri contro il Parma è solo l'ultima conferma. I nerazzurri, pertanto, sembrano essere intenzionati a trattenerlo a Milano anche per la prossima stagione.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il difensore avrebbe anche rinunciato a due mesi di stipendio per lasciare la Lazio in estate e passare all'Inter. I nerazzurri lo hanno acquistato in prestito gratuito e dovranno pagare 4 milioni di euro la prossima estate per trattenerlo.