Ad Genoa annuncia: “Martinez all’Inter! Gudmundsson? C’è interesse”

Josep Martinez sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. In attesa delle visite mediche in programma questo weekend, ad ufficializzare il trasferimento in nerazzurro del portiere spagnolo ci ha pensato Andrés Blazquez, amministratore delegato del Genoa.

Nel corso dell’intervista per Calcio&Finanza, il manager spagnolo ha riconosciuto la conclusione dell’affare: “Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari. Puntiamo ad avere un impatto positivo di 10-12 milioni riuscendo a investire, come abbiamo fatto con Vitinha, anche in previsione di qualche uscita”.

Su Gudmundsson, invece, ha lasciato intendere che l’islandese potrebbe effettivamente lasciare il club già questa estate: “L’inchiesta su Gudmundsson non ha influenzato l’interesse dei club per lui. Dico che la sua situazione non è stata influenzata perché il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato. Ovviamente nel caso ci fosse un’uscita faremo qualcosa in entrata”.