Addio Correa, dall’Argentina: “C’è la trattativa”

Joaquin Correa è tra i giocatori convocati per il raduno pre-stagionale dell’Inter, ma il suo futuro sembra essere lontano dal mondo nerazzurro. Il Tucu, rientrato dal deludente prestito al Marsiglia, è uno dei giocatori sulla lista dei cedibili.

Stando a quanto riporta dal sito argentino Tyc Sports, l’AEK Atene sarebbe in trattativa per portare Correa in Grecia. L’operazione appare complicata, ma ci sarebbe la ferma volontà del club ellenico di acquistare l’attaccante nerazzurro. Da capire, allora, eventuali cifre, con il Tucu che ha ancora un solo anno di contratto con l’Inter.