Sempre più vicino il ritorno dell’attaccante: “C’è un bonus”

Non solo in entrata, il mercato dell’Inter si è sbloccato anche per quanto riguarda le cessioni e dovrà proseguire nelle prossime settimane. Sono diversi, infatti, i giocatori di rientro dal prestito che dovranno trovare una nuova sistemazione.

Tra questi c’è Francesco Pio Esposito, che però sembra ormai molto vicino al ritorno allo Spezia. Lo riporta La Nazione, che sottolinea come per l’attaccante classe 2005 sia questione di ore per il suo ritorno in prestito in Liguria, club nel quale ha disputato la sua prima stagione da professionista. Previsto anche un bonus sulle presenze.