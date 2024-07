Colpo in difesa, c’è la FRENATA: “Muro agli assalti di mercato”

Sono giornate calde per quanto riguarda la difesa dell’Inter. I dirigenti nerazzurri hanno bisogno di piazzare un colpo in difesa e sul proprio taccuino hanno diversi nomi, con anche alcuni investimenti importanti per il futuro. Come Giovanni Leoni.

Tuttavia, come riportato da la Repubblica, l’interessamento per il difensore classe 2006 potrebbe non bastare. La Sampdoria, infatti, si starebbe convincendo di resistere agli assalti per Leoni, con Pirlo che lo vorrebbe in rosa anche nella prossima stagione. Il direttore sportivo Accardi, pertanto, potrebbe decidere di sacrificare un altro giovane blucerchiato.