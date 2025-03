“Addio Frattesi”: l’Inter ha già preso il suo successore

Non si sono mai davvero spente le voci che riguardano un possibile addio di Davide Frattesi la prossima estate, nonostante la permanenza nell’ultimo mercato invernale. Il centrocampista dell’Inter, sulla spinta del suo agente, aveva sondato diverse opzioni durante il mese di gennaio, tra cui la quotatissima Roma.

Il suo minutaggio quest’anno non è stato esaltante, così come le sue prestazioni non hanno soddisfatto del tutto Simone Inzaghi. Da qui la possibilità di salutarsi a fine stagione e prendere strade diverse. Come rilanciato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, la situazione è rimasta invariata negli ultimi due mesi e Frattesi “appare sempre di più destinato a lasciare l’Inter”.

Proprio in questo scenario il quotidiano romano giustifica l’innesto di Petar Sucic, già acquistato dal club nerazzurro lo scorso gennaio e atteso il prossimo giugno per intraprendere ufficialmente la nuova avventura a Milano. Il centrocampista croato viene infatti considerato come “il successore di Frattesi”, in attesa di capire se verrà utilizzato davanti alla difesa, oppure se da interno di centrocampo.