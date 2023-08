Addio Gosens ai dettagli. Bild: “Subito il debutto in Bundesliga”

L’avventura di Gosens all’Inter è ormai ai titoli di coda e non sembrano esserci più molti dubbi sul suo passaggio all’Union Berlino. L’accordo tra i club è stato raggiunto e a breve dovrebbe arrivare anche la firma del contratto da parte dell’esterno tedesco.

Secondo la Bild, infatti, le trattative tra il giocatore e la squadra teutonica sono ormai ai dettagli, tanto che il Gosens potrebbe fare il suo esordio con la nuova maglia già nella prima giornata di Bundesliga: domenica 20 agosto alle 15.30, contro il Mainz.

L’opinione di Passione Inter

Non ci sono ormai troppi dubbi nemmeno in casa Inter: con Carlos Augusto che prenderà il posto di Gosens. La doppia operazione era già preventivata da diverse settimane, ma è servito l’affondo decisivo dell’Union Berlino per la sua affettiva realizzazione.