L’Inter abbandona Taremi. RMC: “Due motivi dietro la rinuncia”

L’Inter ha puntato su Marko Arnautovic, abbandonando le altre piste. Una delle più calde sembrava essere quella per Mehdi Taremi del Porto, al quale però i nerazzurri hanno definitivamente rinunciato in queste ore.

Lo riporta RMC Sport, che sottolinea come ci siano due motivi precisi dietro la rinuncia. Il primo è la richiesta del Porto: 30 milioni di euro non trattabili. Una richiesta ritenuta eccesiva per un calciatore in scadenza di contratto nel 2024. Il secondo è la Coppa d’Asia, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio, che avrebbe privato l’Inter del giocatore.

L’opinione di Passione Inter

L’affondo per Arnautovic sembrava già essere un chiaro indizio di quanto già rivelato da RMC Sport. È probabile che Taremi sia stato l’obiettivo principale dell’Inter, per caratteristiche e caratura internazionale, specie una volta abbandonata la pista che conduceva a Balogun.