Addio in Inter in difesa: UFFICIALE la cessione

C’è la prima novità in difesa in casa Inter, in attesa di movimenti più importanti che potrebbero cambiare in modo sensibile la fisionomia del reparto. Nel frattempo, i nerazzurri hanno ceduto il giovane difensore Giacomo Stabile, l’anno scorso aggregato al gruppo di Inzaghi durante la preparazione.

L’Inter, infatti, ha comunicato sul proprio sito il trasferimento in prestito del giovane difensore mancino classe 2005. Stabile giocherà all’Alcione Milano, terza squadra della città meneghina, neo-promossa in Serie C.