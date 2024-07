Un nome in pole assoluta per il post De Vrij: “Piace a Marotta”

La difesa è diventato il reparto sul quale l’Inter sta concentrando maggiormente i pensieri in queste ore. Sia per l’infortunio di Buchanan, sia per la possibile partenza di De Vrij, con le sirene arabe che si sono fatte più insistenti negli ultimi giorni. In ogni caso, i nerazzurri sembrano avere già un nome per sostituire l’olandese.

Come scrive il Corriere dello Sport, un profilo che piace a Beppe Marotta è quello di Jaka Bijol dell’Udinese, per il quale c’è anche l’interesse del Bologna. Se De Vrij dovesse partire, l’Inter si fionderebbe subito su di lui.

Altrimenti, se l’assalto dei rossoblù non dovesse andare a buon fine, Bijol potrebbe diventare l’erede di uno tra De Vrij e Acerbi, entrambi con un solo anno di contratto, per la prossima stagione.