L’Inter va forte sul difensore del FUTURO. GdS: “Piace da matti”

La ricerca del difensore centrale in casa Inter potrebbe non essere finita. Infatti, i profili di Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso non sembrano convincere fino in fondo, con Oaktree che, in primis, vorrebbe degli investimenti su dei nomi di maggiore prospettiva.

In questo senso, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe già individuato il profilo ideale. Ai nerazzurri, infatti, “piace da matti” Giovanni Leoni della Sampdoria. Per il classe 2006, però, potrebbe esserci un’asta con diversi club italiani e una richiesta da 5 milioni di euro dei blucerchiati, che la dirigenza interista non vorrebbe arrivare a toccare.