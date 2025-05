Addio definitivo all’Inter: UFFICIALE la firma a costo zero

Questa mattina si sono spente una volta per tutte le speranze di mercato dell’Inter. Il club nerazzurro, che già negli ultimi giorni si era arreso dinnanzi all’offerta decisiva del Bayern Monaco, ha ufficialmente detto addio al difensore centrale.

Seguito per mesi dai dirigenti interisti per via dell’accordo in scadenza con il Bayer Leverkusen, Jonathan Tah ha firmato un accordo ufficiale con il Bayern Monaco. Il difensore tedesco ha siglato un contratto quadriennale con scadenza nel giugno 2029. Si tratta di un colpo di alto livello per i bavaresi che si aggiudicano a parametro zero uno dei difensori più ambiti sul panorama internazionale.