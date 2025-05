Nuova panchina per Allegri, torna subito in Serie A

Massimiliano Allegri sta per tornare nel campionato italiano, ad un anno di distanza dall’addio polemico dalla Juventus dopo la famosa sfuriata nella finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. L’ex tecnico bianconero, che nelle scorse ore era stato accostato anche a Napoli e Inter, è pronto a siglare un nuovo contratto triennale.

Come riferito da Cronache di Spogliatoio, l’allenatore toscano diventerà il prossimo tecnico del Milan. I rossoneri, dopo le due parentesi dell’ultima stagione con Fonseca prima e Conceicao poi, sono decisi a puntare sul ritorno a Milanello di Allegri. Decisiva in tal senso anche la permanenza sempre più probabile di Conte al Napoli che ha ridotto la concorrenza sul tecnico, considerato che sarebbe stato eventualmente la prima scelta di De Laurentiis in caso di divorzio con il leccese.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, dal club nerazzurro viene ribadita fiducia intorno alla permanenza di Simone Inzaghi. Tanto, però, dipenderà dall’esito della finale di Champions League di sabato sera contro il Psg e da quella che sarà la volontà dell’allenatore interista il giorno dopo Monaco.