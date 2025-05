Cosa succede se l’Inter vince la Champions League

Stiamo per entrare nelle ultime 48 ore che ci separano dalla finalissima di quest’ultima edizione della Champions League tra Psg-Inter. Per i nerazzurri, a soli due anni di distanza dall’ultima partecipazione, si prospetta la grande opportunità di prendersi una rivincita per la sconfitta sfortunata di Istanbul, contro un Manchester City che in quell’occasione si presentava come rivale nettamente favorita.

Davanti ad un’eventuale vittoria sui francesi, per l’Inter si aprirebbe tutto un mondo. In caso di conquista della Champions League, che per i nerazzurri diverrebbe la quarta della propria storia, potrebbero cambiare gli scenari futuri del club, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l’aspetto sportivo e competitivo. Vediamo dunque cosa potrebbe accadere all’Inter in caso di trionfo europeo.

Iniziamo dall’incasso: l’Inter ha già accumulato ben 132 milioni di euro solamente da premi Uefa per essere arrivata in finale. In caso di vittoria della Champions, la cifra andrebbe a raggiungere i 142,5 milioni di euro: 6,5 per la vittoria del trofeo, più 4 milioni per la qualificazione alla prossima Supercoppa Europea.

Il secondo aspetto riguarda proprio la Supercoppa: la vittoria della Champions, infatti, garantirebbe all’Inter la qualificazione alla Supercoppa Europea che si terrà il prossimo 13 agosto 2025 alla Dacia Arena di Udine contro il Tottenham, fresco vincitore dell’Europa League ai danni del Manchester United.

Già certa di disputare il nuovissimo Mondiale per Club di questa estate grazie al ranking Uefa delle precedenti quattro stagioni, con la vittoria di questa Champions League l’Inter diverrebbe la prima squadra europea qualificata anche alla prossima edizione del Mondiale che si disputerà tra quattro anni, vale a dire nel 2029.

Dallo scorso anno, inoltre, è stata ‘restaurata’ la Coppa Intercontinentale Fifa, diversa però rispetto a come veniva concepita fino all’anno dell’ultima edizione andata in scena nel 2004. Una competizione che rievoca infatti il ‘vecchio’ Mondiale per Club prima dell’estensione di quest’anno a 32 squadre. A questo torneo partecipano infatti le vincitrici della AFC Champions League, della CAF Champions League, della CONCACAF Champions Cup, della CONMEBOL Coppa Libertadores, della OFC Champions League e della UEFA Champions League. L’edizione del 2024, la prima con questo nome e questo formato, è stata vinta dal Real Madrid.

La vittoria della Champions League sarebbe per l’Inter importante anche in ottica ranking Uefa. L’Inter, prima nella classifica stagionale, andrebbe a migliorare il sesto posto assoluto in caso di successo. Da quest’anno, va ricordato, che la posizione nel ranking è decisamente importante per i club, poiché decreta le fasce del sorteggio della fase campionato della Champions. L’Inter, ad esempio, pur non avendo vinto il campionato verrà comunque sorteggiata in prima fascia la prossima estate.

Attenzione anche ai possibili risvolti sul mercato che potrebbero derivare da una vittoria in Champions League. Il futuro di Simone Inzaghi, al centro di una maxi offerta da circa 50 milioni di euro netti in due anni dall’Arabia Saudita, potrebbe dipendere proprio dalla finale di Monaco del prossimo 31 maggio. Così come il destino di alcuni calciatori che attendono di disputare la sfida contro il Psg prima di prendere una decisione sulla prossima stagione. Tra questi va citato Mkhitaryan, il quale non aveva escluso pochi mesi fa un possibile ritiro in caso di successo.

Infine, la gioia dei tifosi: perché in caso di vittoria sarà festa grande tra il popolo nerazzurro da Monaco a Milano, passando per ogni parte del mondo e per ogni tifoso dell’Inter.