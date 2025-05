Secondo posto Inter, come cambia il sorteggio Champions

L’Inter si è dovuta accontentare del secondo posto in questo campionato di Serie A e quindi dopo un solo anno cede il titolo di Campione d’Italia al Napoli. Tra i tifosi nerazzurri ci si chiede anche se questo secondo posto in classifica in campionato può cambiare qualcosa sotto il punto di vista dei sorteggi in Champions League.

Per fortuna dell’Inter non c’è la più regola che la UEFA aveva inserito nelle ultime edizioni del vecchio format di Champions League ovvero quella per cui i Campioni dei primi 6 Paesi nel ranking per nazioni avevano diritto al posto in prima fascia. Con il nuovo format del torneo a girone unico per i nerazzurri non cambia molto vincere o meno lo Scudetto.

Per decretare infatti le fasce in cui ogni squadra viene inserita in vista del sorteggio del calendario di Champions League, ormai si osserva solamente il ranking UEFA per club. In questa graduatoria l’Inter è molto in alto, nelle prime sei d’Europa e quindi sarà in prima fascia per il sorteggio anche l’anno prossimo pur non avendo vinto il titolo in Italia.