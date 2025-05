Messaggero: “Elkann chiama Inzaghi, c’è offerta della Juve”

Non solo l’Arabia Saudita, sulle tracce di Simone Inzaghi – secondo quanto clamorosamente riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero – vi sarebbe anche una squadra italiano. Dopo la proposta faraonica formulata dall’Al-Hilal, da circa 50 milioni di euro netti in due stagioni, anche la Juventus potrebbe piombare sull’allenatore dell’Inter.

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano, a prescindere dall’esito della finale di Champions League di sabato sera tra Psg-Inter, “se Conte decidesse di restare a Napoli e di rifiutare le offerte del suo vecchio club, John Elkann in persona sarebbe disposto a chiamare Simone Inzaghi”.

L’offerta della Juventus viene definita da giornale come più ‘economica’ rispetto a quella araba, ma comunque ambiziosa: “Stuzzicante sarebbe per Simone l’idea di riportare la Signora allo scudetto, forse anche più che continuare il percorso con l’Inter, dove le tensioni potrebbero aumentare in caso di sconfitta a Monaco di Baviera“.