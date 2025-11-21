Non prolunga con il Borussia. Inter alla finestra ma i tedeschi temono il gol dell’ex

Karim Adeyemi è stato proposto all’Inter. L’esterno offensivo del Borussia Dortmund, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è tra i nomi valutati da alcuni club europei in vista della sessione invernale di mercato.

L’attaccante tedesco, classe 2002, è legato al club giallonero da un contratto valido fino al 2027. Tuttavia, insieme all’agente Jorge Mendes, sta sondando il mercato per definire un possibile trasferimento, visto che non sembra intenzionato a prolungare con il Borussia Dortmund. L’eventualità di una cessione non è esclusa già a gennaio con il rischio di dover affrontare lo stesso Adeyemi nella sfida Champions del 28 Gennaio 2026.

Tra le squadre a cui l’ex Salisburgo è stato proposto c’è anche l’Inter. Il club nerazzurro, riferisce il quotidiano, ha ascoltato la proposta e preso atto della situazione, ma al momento non ha mosso passi concreti né è stata pianificata un’azione per arrivare all’acquisto del giocatore.

Oltre all’Inter, anche il Manchester United avrebbe ricevuto la stessa proposta. Per l’Inter si tratterebbe di un profilo giovane e duttile da valutare, anche se l’operazione potrebbe rivelarsi complessa per ragioni economiche e di strategia tecnica. Per ora, non ci sono sviluppi imminenti.