ESCLUSIVA – L’agente di Lautaro Martinez categorico: “Mendes? Niente di vero. È felice all’Inter”

L’Inter di Antonio Conte torna a vincere in modo convincente contro il Sassuolo, rilanciando decisamente le proprie quotazioni in ottica-Scudetto. Nello 0-3 a Sassuolo, Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti assoluti del match, avendo fornito l’assist a Sanchez per il momentaneo 0-1 e diverse giocate. Le voci di mercato attorno a lui però, come ormai i tifosi nerazzurri sono abituati ad assistere, non si placano proprio mai: nelle ultime ore dalla Spagna è giunta la notizia del presunto “mandato” che il Toro avrebbe consegnato al noto agente Jorge Mendes per lasciare Milano e trovare un altro club.

Per saperne di più riguardo a questa indiscrezione di mercato, la redazione di Passione Inter ha contattato in esclusiva il suo procuratore, Alberto Yaque, il quale ha presto voluto smentire la cosa. “Non c’è nulla di vero in questo, non ha contattato Mendes” – afferma Beto – “e Lautaro Martinez sta bene ed è felice all’Inter”.

Una smentita importante dunque: l’entourage del giocatore in questo caso, in modo decisamente più incisivo rispetto al passato, ha voluto immediatamente spegnere sul nascere le voci di addio del Toro.

