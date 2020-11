Sassuolo-Inter, Skriniar torna il muro di una volta: “Concreto e deciso, annulla anche Boga”

Tra le tantissime note liete emerse durante Sassuolo-Inter, terminata poi 0-3 in favore degli uomini di Antonio Conte, una parola di merito va spesa anche per la difesa. Non solo perché gli equilibri sono stati ritrovati; non solo perché è stato tenuto a secco il miglior attacco della Serie A; non solo perché Samir Handanovic è tornato finalmente a non subire gol. Un ‘recupero’ importante, infatti, è stato quello di Milan Skriniar. Lo slovacco, che è stato tenuto lontano dai campi quasi un mese a causa del Covid, è tornato in grande stile con una prestazione degna della sua vecchia versione, quella spallettiana.

Ecco il confronto voti dei quotidiani nel day-after la gara del Mapei Stadium.

PASSIONEINTER 7 – Lo Skriniar in difficoltà e spaesato nella difesa a tre sembra essere stato messo alle spalle. Questo Skri è tornato il gigante di una volta.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Prestazione da tempi belli. Non solo baluardo centrale. Scivola spesso in fascia contro Boga che avrebbe potuto imporgli la sua velocità. Invece lo tiene lontano dall’area e dalla cronaca.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Concreto e deciso. Non pensa ad impostare, ma si dedica soprattutto a difendere, uscendo pure alto in pressione. Il “vecchio” Skriniar.

TUTTOSPORT 7 – È tornato il muro di spallettiana memoria. Era ora.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<