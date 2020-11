Serie A, i risultati della 9a giornata: passa il Milan, cade la Lazio. Bologna di misura

In attesa di Cagliari-Spezia delle ore 18 e, soprattutto, del big match tra Napoli e Roma in programma questa sera alle ore 20.45, la giornata di Serie A comincia a delinearsi in via definitiva. Giornata, la nona, piena di risultati imprevisti: a parte le vittorie di Inter e Milan, infatti, si sono incredibilmente fermate sia la Juventus, che l’Atalanta, che la Lazio. I nerazzurri sono passati 0-3 in casa del Sassuolo, vittoria comunque non scontata visti i risultati ottenuti fin qui dagli uomini di De Zerbi. Il Milan invece è passato in casa per 2-0 contro una Fiorentina che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di allenatore.

Nell’ultima gara delle ore 15, infine, il Bologna supera il Crotone di misura (1-0). Sorprendenti, invece, gli anticipi: la Juventus si ferma per 1-1 in casa del Benevento, mentre l’Atalanta cade 0-2 contro il lanciatissimo Hellas Verona di Juric. La Lazio, poi, crolla per 1-3 contro l’Udinese. Ecco qui di seguito i risultati della nona giornata fin qui ufficiali.

Sassuolo-Inter 0-3

Benevento-Juventus 1-1

Atalanta-Hellas Verona 0-2

Lazio-Udinese 1-3

Milan-Fiorentina 2-0

Bologna-Crotone 1-0

