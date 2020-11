Verso Inter-Bologna, infortunio muscolare per Orsolini contro il Crotone: i dettagli

Dopo la decisiva gara in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach l’Inter in Serie A sarà attesa dalla gara interna contro il Bologna. La squadra di Mihajlovic sarà reduce da una vittoria, quella ottenuta nel match odierno contro il Crotone per 1-0. In attesa di scoprire l’esito della trasferta europea, però, anche i nerazzurri possono dirsi soddisfatti. Lo 0-3 ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha restituito non solo altri tre punti, ma sicurezza e solidità ad una squadra che è finalmente tornata al 3-5-2.

Tra le fila del Bologna per il match di sabato sera, però, potrebbe non esserci Riccardo Orsolini. Il giovane talento dei rossoblu è stato infatti costretto ad uscire al minuto 18 per un infortunio muscolare alla gamba destra. Problema, il suo, che verrà valutato in settimana per capire se potrà recuperare in vista di sabato prossimo.

