ESCLUSIVA PI – Cristian Bucchi: “Ieri Conte ha rivisto l’Inter dello scorso anno. La Juventus non è più imbattibile”

E’ stata una delle migliori Inter della stagione soprattutto per quanto riguarda il risultato quella ammirata ieri al Mapei di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La formazione nerazzurra ha approcciato fortissimo alla gara mettendola subito in discesa con il doppio vantaggio dopo soli 15 minuti, chiudendola poi nella ripresa con la rete di Roberto Gagliardini.

Per commentare il match la redazione di Passione Inter ha raggiunto in esclusiva l’ex tecnico del Sassuolo Cristian Bucchi.

APPROCCIO ALLA GARA – “L’approccio alla partita sicuramente era più facile dal punto di vista mentale per il Sassuolo, che arriva da un percorso pulito, carico di entusiasmo, da una classifica eccezionale e da un momento sicuramente positivo anche a livello individuale. Penso a Berardi, a Locatelli. C’erano tutte le premesse affinché il Sassuolo potesse impattare la partita in maniera positiva. L’Inter era ovviamente chiamata ad una risposta importante in seguito ad alcune prestazioni non da Inter. Ieri questo è arrivato, si è vista l’Inter dello scorso anno capace di arrivare in finale di Europa League. Una squadra solida, combattiva, ha approcciato forte alla gara ed ha saputo ottimizzare al massimo gli errori degli avversari. Sono riusciti ad aggredire alti recuperando palloni. Al 15′ erano 2-0 e sono riusciti ad incanalare la partita nei binari giusti”.

MENTALITA’ DI CONTE – “Credo che Conte non abbia rivisto l’Inter che aveva costruito lo scorso anno. Aveva avuto un approccio devastante al campionato, una squadra rabbiosa ed avvelenata come voleva il mister. Si è tramutato in un percorso pulito e come primo anno di percorso insieme una finale di Europa League ed una qualificazione in Champions League con merito potesse essere un viatico per una seconda stagione ancora più da protagonisti. Inevitabilmente con la Juventus che cambia affidandosi ad un giovane allenatore, oggi non sembra più quella squadra imbattibile degli altri anni. L’Inter si trova di dritto ad essere la squadra che al pari della Juve possa vincere lo scudetto. Ci si aspettava un’Inter più coraggiosa, grintosa e determinata per raggiungere il risultato sperato. Invece in molte prestazioni Conte non ha visto questo e da qui deriva il suo malessere”.

