Inter, anche Bastoni tra i candidati alla vittoria del premio “rivelazione dell’anno” de La Gazzetta dello Sport

Anche quest’anno, come di consueto, La Gazzetta dello Sport premierà, all’interno dei suoi Awards 2020, anche la “rivelazione dell’anno”. Tra i candidati in corsa per questo speciale titolo c’è anche Alessandro Bastoni, bellissima sorpresa ormai già affermata da circa un anno nell’Inter di Antonio Conte. Con i nerazzurri si è imposto inizialmente alle spese di un veterano come Diego Godin, a cui sfilò il posto da titolare nella difesa a tre del tecnico salentino.

“A 21 anni ha già esordito in Nazionale. E gioca con l’atteggiamento di un veterano. Nel 2020 anche il debutto in Champions e il primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, dove Antonio Conte gli sta dando sempre più fiducia”, scrive di lui il quotidiano. Completano poi il quadro delle sei nomination gli sportivi Elisa Balsamo, Enea Bastianini, Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino e Martina Trevisan.

