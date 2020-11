Matteo Darmian, nella vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, si è reso protagonista di un’ottima prestazione per l’arco di tutta la gara, regalando anche un assist a Roberto Gagliardini per la rete del 3-0. Può l’ex terzino del Torino soffiare il posto da titolare ad Achraf Hakimi dopo una prestazione del genere? Il commento e l’analisi dei tifosi.

