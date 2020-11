Marca – Lautaro si affida a Jorge Mendes per lasciare l’Inter

Per scegliere la destinazione del suo futuro, Lautaro Martinez ha deciso di affidarsi al noto agente Jorge Mendes. Come riportato da Marca l’avrebbe scelto per trovare una sistemazione che possa portarlo a lasciare l’Inter nella prossime sessioni di mercato. Il noto agente, che cura anche gli interessi di Cristiano Ronaldo, Falcao e Di Maria, dovrà cercare club disposti ad accontentare le richieste dell’Inter.

Beto Yaqué e Rolando Zarate, già agenti del calciatore, continueranno ad essere i suoi agenti, ma Mendes dovrà tentare un’operazione in uscita dall’Inter, siccome Yaqué e Zarate non sono riusciti a trovare una squadra adatta a causa dell’emergenza Covid-19, dopo averlo offerto anche al Real Madrid. Sempre secondo il quotidiano spagnolo al momento non ci sono trattative ufficiali, ma dalla corsa a Lautaro resta fuori il Barcellona.

