L’agente SVELA: “Lookman può rescindere subito”

A fronte delle difficoltà incontrate dall’Inter negli ultimi giorni nella snervante trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, in molti hanno invocato la possibilità per il calciatore nigeriano di rescindere il contratto con i bergamaschi in scadenza nel giugno 2027. A far chiarezza su questo scenario, ci ha pensato il noto agente Andrea D’Amico sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Questa la soluzione estrema prospettata dal procuratore e riportata da Sportmediaset: “Ricordiamoci che un giocatore dopo il caso Diarra può anche decidere di rescindere un contratto. L’Atalanta poi avrebbe un risarcimento. L’abolizione dell’articolo 17 vige sulla libera circolazione dei cittadini in Europa e Lookman, da extracomunitario, sfrutterebbe equiparazioni giurisprudenziali che accomunano i lavori comunitari agli altri. L’Atalanta dovrebbe prendersela con le società che fanno azioni di disturbo sul giocatore, l’Inter la sua offerta l’ha fatta”.