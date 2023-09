Con Marko Arnautovic ko per infortunio l’attacco dell’Inter perde un elemento molto importante per le rotazioni offensive e quindi nelle scorse ore si è ipotizzato l’arrivo di un nuovo centravanti da pescare tra gli svincolati sul mercato. Tra i vari nomi c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’esperto Stefano Okaka attualmente libero dopo l’ultima avventura in Turchia, di cui ha parlato il fratello e agente Carlo ai microfoni di TVPlay: “Stefano è svincolato, l’accostamento con quanto successo ad Arnautovic è normale. Ma Marotta si è espresso dicendo che l’Inter non ha intenzione di intervenire del mercato. Se cambieranno idea non sta a me dirlo. Qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi non c’è niente. L’Inter ha sondato Okaka. Non ci siamo mai sentiti dell’Inter. Stefano conosce le dinamiche del mercato. Non mi ha mai chiamato dicendo “andiamo all’Inter”. Poteva essere un’idea, ma solo per una notte”.

L’opinione di Passione Inter

Il reparto offensivo dell’Inter con l’infortunio di Arnautovic è oggettivamente corto per reggere i tanti impegni ravvicinati. Pescare tra gli svincolati, però, significa con ogni probabilità ingaggiare un calciatore che avrà bisogno di tempo per raggiungere la forma necessaria a giocare in una squadra di vertice, senza contare l’inserimento dal punto di vista tattico in un meccanismo che viaggia a memoria. Significherebbe aggiungere in rosa un elemento utile più per allungare la panchina e tappare un buco in alcuni momenti, piuttosto che considerarlo un vero e proprio quarto attaccante da far ruotare con gli altri. Tanto vale valutare soluzioni alternative come Klaassen già in rosa. O magari anche Asllani.