CM.com – Aguero in scadenza, lnter in pole: Marotta sfida Barça e Juve

Il Kun Aguero è uno dei parametri zero di lusso in vista della prossima finestra estiva di mercato. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Manchester City e tutto fa credere che, salvo sorprese, non ci sarà nessun rinnovo anche per volontà di Pep Guardiola.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Aguero è un attaccante che può far comodo a tutti, nonostante la sua età. Anche l’Inter sarebbe fortemente interessata a lui: la squadra nerazzurra, al pari di Barcellona e Juventus, è infatti da considerare in pole.

