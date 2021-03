Il Sole 24 Ore – Suning punta al finanziamento, l’obiettivo è mantenere il controllo dell’Inter

Se Antonio Conte sta riuscendo nell’obiettivo di isolare la squadra dalle numerose voci riguardanti il futuro societario, dietro le quinte proseguono le trattative per capire quale potrà essere l’avvenire del club. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, prosegue la trattativa fra il gruppo Suning e Fortress, che hanno fissato fine marzo come scadenza per arrivare ad un accordo condiviso.

Già in mattinata si era parlato di quelli che potrebbero essere i dettagli della trattativa, con l’obiettivo di arrivare ad un finanziamento di circa 250 milioni di euro. Al momento sono ferme invece le discussioni con Bc Partners, che ha fissato i termini della sua offerta con una valutazione complessiva fra i 750 ed 800 milioni: la ripresa dei colloqui dipenderà solo dalla volontà di Suning.

Questo perché la proprietà nerazzurra preferirebbe un finanziamento che permetterebbe di mantenere il controllo del club: l’obiettivo è quello di avere capitali freschi per supportare il circolante e per rifinanziare i 375 milioni di euro di bond in scadenza a fine 2022.