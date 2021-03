Infiammazione al ginocchio per Eriksen: poca preoccupazione, ma con il Torino possibile stop precauzionale

In quel di Appiano Gentile aleggia un pizzico di preoccupazione riguardante le condizioni di Christian Eriksen. Partito ad inizio stagione come incognita, il danese ha pian piano scalato le gerarchie dell’Inter fino a diventare, nell’ultimo mese, uno dei titolari della formazione nerazzurra. La sua posizione poi è diventata ancora più importante a causa del problema fisico di Arturo Vidal, che sarà costretto lontano dai campi per circa un mese.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista danese è vittima di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro e nella giornata di oggi si è allenato a parte. Nulla di preoccupante, secondo La Gazzetta dello Sport, ma nella partita contro il Torino, in programma domenica alle ore 15, potrebbe giocare Roberto Gagliardini in via precauzionale.

