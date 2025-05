L’Al-Hilal aspetta Inzaghi: “L’Inter sa già tutto”

Nella settimana che porta alla finale di Champions League di Monaco tra Inter e Psg, le voci su un possibile addio di Simone Inzaghi dalla panchina nerazzurra continuano a circolare. In particolare, è in Arabia Saudita dove sembrano essere convinti che alla fine il tecnico italiano dirà sì alla proposta faraonica dell’Al-Hilal da 50 milioni di euro netti in due stagioni.

Ad oggi, però, da parte dell’allenatore non sono arrivate risposte di alcun tipo. L’attenzione di Inzaghi è interamente rivolta alla finale di sabato e qualsiasi distrazione di mercato verrà rimandata alla prossima settimana. Come riferito da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l’Inter è perfettamente a conoscenza di questa proposta e dunque consapevole dalla possibilità di poter perdere il tecnico dopo la finale.

Queste le ultime secondo il giornalista: “Sia l’allenatore che l’Inter sono totalmente focalizzati sulla finale di sabato e fino a lunedì non avremo delle decisioni prese da ambo le parti, soprattutto da quella di Simone Inzaghi. Ma l’Inter è a conoscenza del fatto che l’Al-Hilal è molto interessata a Simone Inzaghi e sa che ci sono delle possibilità di perderlo dopo la finale di Champions. Inzaghi non ha avuto contatti diretti con l’Al-Hilal per rispetto del club e della finale di Champions, ma loro non mollano la pista che porta a Inzaghi”.