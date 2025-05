Triplo intrigo Bologna-Inter: “Si attende il riscatto”

In attesa di conoscere quella che sarà la volontà di Vincenzo Italiano, il Bologna ha iniziato a programmare il mercato della prossima estate. Il club rossoblù, che dopo la vittoria della Coppa Italia se la dovrà vedere con l’Inter nella semifinale della prossima Supercoppa, proprio con i nerazzurri è pronta a discutere di diversi affari.

Come riportato nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, il primo nome è quello di Giovanni Fabbian. Il Bologna vorrebbe trattenere il centrocampista, il quale rimane però legato ai nerazzurri da una recompra valida entro la prossima estate a 12 milioni di euro. In attesa di conoscere le intenzioni dell’Inter sul classe 2003, in Emilia vengono tenuti sotto osservazione altri due interisti.

Il primo è Pio Esposito, reduce da un’annata incredibile in Serie B con lo Spezia e di ritorno ad Appiano Gentile tra poche settimane. L’attaccante classe 2005 ha già ricevuto diverse richieste dalla Serie A e dovrebbe partire nuovamente in prestito secco. Altro profilo che potrebbe tornare all’Inter è quello del fratello, Sebastiano Esposito.

Dopo la retrocessione in B, l’Empoli potrebbe non esercitare il diritto di riscatto dell’attaccante di proprietà dell’Inter a cinque milioni di euro. Uno scenario che il Bologna sta dunque seguendo, come spiegato dal quotidiano, con particolare interesse: “I fratelli Francesco Pio (19 anni ) e Sebastiano (22) Esposito piacciono, come pure Piccoli (24). A proposito di questi ultimi due, ci sarà da capire se Empoli e Cagliari li riscatteranno dall’Inter”.